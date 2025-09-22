https://1prime.ru/20250922/gosdolg-862614972.html

В Афросоюзе и ООН сообщили о небезопасном уровне госдолга стран Африки

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Внешний и внутренний долг африканских экономик достиг небезопасного для их будущего развития уровня, заявили председатель Африканского союза (АС) Махмуд Али Юсуф и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш по итогам встречи в Нью-Йорке. "Стороны отметили способность Африки самостоятельно обеспечивать рост экономики. Вместе с тем руководители ООН и Афросоюза подчеркнули неустойчивый характер долгового бремени африканских государств, а также необходимость построения справедливой финансовой архитектуры, создания более объективных кредитных рейтингов и финансирования борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении, выпущенном пресс-службой АС по итогам встречи. Помимо этого, стороны обсудили реформу Совбеза ООН, посреднические усилия в урегулировании вооруженных конфликтов в ДРК и Судане, финансирование миротворческой деятельности, продовольственную безопасность и состояние международной торговли. Совокупный долг стран Африки достиг 1,8 триллиона долларов. Большая часть этой суммы была предоставлена частными кредиторами, не обязанными участвовать в мероприятиях по облегчению долгового бремени африканских стран.

