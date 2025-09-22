https://1prime.ru/20250922/gosdolg-862614972.html
В Афросоюзе и ООН сообщили о небезопасном уровне госдолга стран Африки
В Афросоюзе и ООН сообщили о небезопасном уровне госдолга стран Африки - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Афросоюзе и ООН сообщили о небезопасном уровне госдолга стран Африки
Внешний и внутренний долг африканских экономик достиг небезопасного для их будущего развития уровня, заявили председатель Африканского союза (АС) Махмуд Али... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T13:29+0300
2025-09-22T13:29+0300
2025-09-22T13:29+0300
экономика
африка
антониу гутерреш
оон
совбез
мировая экономика
госдолг
https://cdnn.1prime.ru/img/84118/81/841188151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25513a9e13154e1c4fc3347ffdf5d0ac.jpg
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Внешний и внутренний долг африканских экономик достиг небезопасного для их будущего развития уровня, заявили председатель Африканского союза (АС) Махмуд Али Юсуф и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш по итогам встречи в Нью-Йорке. "Стороны отметили способность Африки самостоятельно обеспечивать рост экономики. Вместе с тем руководители ООН и Афросоюза подчеркнули неустойчивый характер долгового бремени африканских государств, а также необходимость построения справедливой финансовой архитектуры, создания более объективных кредитных рейтингов и финансирования борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении, выпущенном пресс-службой АС по итогам встречи. Помимо этого, стороны обсудили реформу Совбеза ООН, посреднические усилия в урегулировании вооруженных конфликтов в ДРК и Судане, финансирование миротворческой деятельности, продовольственную безопасность и состояние международной торговли. Совокупный долг стран Африки достиг 1,8 триллиона долларов. Большая часть этой суммы была предоставлена частными кредиторами, не обязанными участвовать в мероприятиях по облегчению долгового бремени африканских стран.
https://1prime.ru/20250911/gosdolg-862103451.html
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84118/81/841188151_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_80deb49460bc9c9214de2e38224df5f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, антониу гутерреш, оон, совбез, мировая экономика, госдолг
Экономика, АФРИКА, Антониу Гутерреш, ООН, Совбез, Мировая экономика, госдолг
В Афросоюзе и ООН сообщили о небезопасном уровне госдолга стран Африки
АС: внешний и внутренний долг африканских экономик достиг небезопасного уровня
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Внешний и внутренний долг африканских экономик достиг небезопасного для их будущего развития уровня, заявили председатель Африканского союза (АС) Махмуд Али Юсуф и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш по итогам встречи в Нью-Йорке.
"Стороны отметили способность Африки самостоятельно обеспечивать рост экономики. Вместе с тем руководители ООН и Афросоюза подчеркнули неустойчивый характер долгового бремени африканских государств, а также необходимость построения справедливой финансовой архитектуры, создания более объективных кредитных рейтингов и финансирования борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении, выпущенном пресс-службой АС по итогам встречи.
Помимо этого, стороны обсудили реформу Совбеза ООН, посреднические усилия в урегулировании вооруженных конфликтов в ДРК и Судане, финансирование миротворческой деятельности, продовольственную безопасность и состояние международной торговли.
Совокупный долг стран Африки достиг 1,8 триллиона долларов. Большая часть этой суммы была предоставлена частными кредиторами, не обязанными участвовать в мероприятиях по облегчению долгового бремени африканских стран.
Эксперт оценил возможность перевода госдолга США в криптовалюту