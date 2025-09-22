https://1prime.ru/20250922/gosduma-862597365.html
Госдума направила в правительство проект о экспертизе игрушек
Госдума направила в правительство проект о экспертизе игрушек - 22.09.2025, ПРАЙМ
Госдума направила в правительство проект о экспертизе игрушек
Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство РФ законопроект о психолого-педагогической экспертизе игрушек, изображающих кино- и анимационных... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T01:21+0300
2025-09-22T01:21+0300
2025-09-22T01:21+0300
бизнес
россия
общество
рф
сергей кравцов
госдума
роскачество
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862597365.jpg?1758493310
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство РФ законопроект о психолого-педагогической экспертизе игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.
"Законопроект прошел длительную подготовку. Роскачество подготовило ГОСТ "Критерии классификации игр (включая компьютерные) и игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей". Осталось получить поддержку Минпросвещения РФ. Министр (просвещения Сергей Кравцов - ред.) устно неоднократно поддерживал этот законопроект. Сегодня отправляем его в правительство РФ", - сказала Буцкая.
По словам парламентария, вопрос о психолого-педагогической экспертизе игрушек является достаточно важным и актуальным.
"Наверняка каждый из нас, видя в магазине странную или пугающую игрушку, задавался вопросом: "Как такое вообще могло здесь оказаться?". Проблема в том, что у нас до сих пор нет экспертизы, которая оценивала бы, не навредит ли игрушка психическому развитию ребенка, не исказит ли его восприятие жизни", - отметила она.
Буцкая уточнила, что действующий порядок сертификации игрушек оценивает лишь санитарную безопасность, то есть игрушки проверяют на отсутствие токсичных материалов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , рф, сергей кравцов, госдума, роскачество, минпросвещения
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Сергей Кравцов, Госдума, Роскачество, Минпросвещения
Госдума направила в правительство проект о экспертизе игрушек
В Госдуму направили проект о психолого-педагогической экспертизе игрушек
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство РФ законопроект о психолого-педагогической экспертизе игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.
"Законопроект прошел длительную подготовку. Роскачество подготовило ГОСТ "Критерии классификации игр (включая компьютерные) и игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей". Осталось получить поддержку Минпросвещения РФ. Министр (просвещения Сергей Кравцов - ред.) устно неоднократно поддерживал этот законопроект. Сегодня отправляем его в правительство РФ", - сказала Буцкая.
По словам парламентария, вопрос о психолого-педагогической экспертизе игрушек является достаточно важным и актуальным.
"Наверняка каждый из нас, видя в магазине странную или пугающую игрушку, задавался вопросом: "Как такое вообще могло здесь оказаться?". Проблема в том, что у нас до сих пор нет экспертизы, которая оценивала бы, не навредит ли игрушка психическому развитию ребенка, не исказит ли его восприятие жизни", - отметила она.
Буцкая уточнила, что действующий порядок сертификации игрушек оценивает лишь санитарную безопасность, то есть игрушки проверяют на отсутствие токсичных материалов.