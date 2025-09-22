https://1prime.ru/20250922/grazhdanstvo-862629218.html

Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Байдена

Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Байдена

Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Байдена

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате,... | 22.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Российской Федерации постановляю... Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в тексте указа.

