Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Байдена
Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Байдена
2025-09-22T18:43+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Российской Федерации постановляю... Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в тексте указа.
