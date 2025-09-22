Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.09.2025
Москвичи теперь могут свободно купить новые iPhone 17
Москвичи теперь могут свободно купить новые iPhone 17
Москвичи теперь могут свободно купить новые iPhone 17
Москвичи могут купить новинки из линейки iPhone 17 в магазине restore:, ритейлер также начал выдавать клиентам их предзаказы, рассказали РИА Новости в компании. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T22:11+0300
2025-09-22T22:11+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Москвичи могут купить новинки из линейки iPhone 17 в магазине restore:, ритейлер также начал выдавать клиентам их предзаказы, рассказали РИА Новости в компании. "Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о начале выдачи предзаказов. В свободной продаже новинки доступны с 22 сентября онлайн и в магазинах Москвы", - сообщили в компании. Отмечается, что в остальные магазины сети новинки будут поступать в течение ближайшей недели. Там добавили, что по итогам предзаказа на 22 сентября был зафиксирован интерес к новой модели – количество предзаказов в 2025 году на 58% в штуках и на 62% в деньгах больше по сравнению с прошлым годом. При этом Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 65% всего предзаказа. Также в топ по числу предзаказов вошли Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар. Американская компания Apple 9 сентября представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Как рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping, цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей. При этом в МТС агентству сообщили, что цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч. В restore: сейчас можно купить iPhone 17 на 256 Гб за 115 тысяч рублей.
22:11 22.09.2025
 
Москвичи теперь могут свободно купить новые iPhone 17

Магазины Restore начали выдавать предзаказы на новые iPhone 17

© AppleiPhone 17
iPhone 17
© Apple
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Москвичи могут купить новинки из линейки iPhone 17 в магазине restore:, ритейлер также начал выдавать клиентам их предзаказы, рассказали РИА Новости в компании.
"Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о начале выдачи предзаказов. В свободной продаже новинки доступны с 22 сентября онлайн и в магазинах Москвы", - сообщили в компании.
Отмечается, что в остальные магазины сети новинки будут поступать в течение ближайшей недели.
Там добавили, что по итогам предзаказа на 22 сентября был зафиксирован интерес к новой модели – количество предзаказов в 2025 году на 58% в штуках и на 62% в деньгах больше по сравнению с прошлым годом. При этом Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 65% всего предзаказа. Также в топ по числу предзаказов вошли Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар.
Американская компания Apple 9 сентября представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Как рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping, цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей.
При этом в МТС агентству сообщили, что цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч. В restore: сейчас можно купить iPhone 17 на 256 Гб за 115 тысяч рублей.
Россияне задали более 300 тысяч вопросов про iPhone 17 в день презентации
13 сентября, 09:45
 
