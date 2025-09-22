https://1prime.ru/20250922/krym-862606194.html

Глава ФМБА рассказала о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Крыму

спецоперация на украине

крым

общество

всу

вероника скворцова

сергей аксенов

минобороны рф

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Большая часть пострадавших из-за атаки БПЛА в поселке Форос в Крыму оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, все пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Уточняется, что по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой была организована работа по оказанию медпомощи пострадавшим из поселка Форос в Крыму. Большая часть пострадавших оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России. "Всесторонняя специализированная медицинская помощь была организована в кратчайшие сроки. На текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии. Наблюдается положительная динамика", - сказала Скворцова, чьи слова приводятся в Telegram-канале ФМБА. Она добавила, что в рамках оперативного реагирования были направлены 2 специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер. "Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты 4 операционные. Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована", – отметила Скворцова. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.

крым

