Глава ФМБА рассказала о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Крыму - 22.09.2025
Глава ФМБА рассказала о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Крыму
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Большая часть пострадавших из-за атаки БПЛА в поселке Форос в Крыму оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, все пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Уточняется, что по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой была организована работа по оказанию медпомощи пострадавшим из поселка Форос в Крыму. Большая часть пострадавших оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России. "Всесторонняя специализированная медицинская помощь была организована в кратчайшие сроки. На текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии. Наблюдается положительная динамика", - сказала Скворцова, чьи слова приводятся в Telegram-канале ФМБА. Она добавила, что в рамках оперативного реагирования были направлены 2 специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер. "Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты 4 операционные. Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована", – отметила Скворцова. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
крым, общество , всу, вероника скворцова, сергей аксенов, минобороны рф
Спецоперация на Украине, КРЫМ, Общество , ВСУ, Вероника Скворцова, Сергей Аксенов, Минобороны РФ
10:07 22.09.2025 (обновлено: 10:26 22.09.2025)
 
Глава ФМБА рассказала о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Крыму

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Большая часть пострадавших из-за атаки БПЛА в поселке Форос в Крыму оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, все пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Уточняется, что по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой была организована работа по оказанию медпомощи пострадавшим из поселка Форос в Крыму. Большая часть пострадавших оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России.
"Всесторонняя специализированная медицинская помощь была организована в кратчайшие сроки. На текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии. Наблюдается положительная динамика", - сказала Скворцова, чьи слова приводятся в Telegram-канале ФМБА.
Она добавила, что в рамках оперативного реагирования были направлены 2 специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер.
"Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты 4 операционные. Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована", – отметила Скворцова.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник ВСУ
09:16
 
Спецоперация на УкраинеКРЫМОбществоВСУВероника СкворцоваСергей АксеновМинобороны РФ
 
 
Заголовок открываемого материала