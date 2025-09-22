https://1prime.ru/20250922/krym-862607966.html
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе
Семьям погибших в результате атаки ВСУ в Форосе выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Семьям погибших в результате атаки ВСУ в Форосе выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос муниципального округа Ялта", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени выплатят по 600 тысяч рублей, те, кто получил легкие ранения, получат по 300 тысяч рублей. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
крым
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе
Аксенов: семьям погибших в результате атаки ВСУ в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей
