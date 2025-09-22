Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе - 22.09.2025
Спецоперация на Украине
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе - 22.09.2025, ПРАЙМ
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе
Семьям погибших в результате атаки ВСУ в Форосе выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T10:57+0300
2025-09-22T10:57+0300
спецоперация на украине
крым
общество
сергей аксенов
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/63/842296365_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d03741389f3eea1244b551906ca0d6b1.jpg
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Семьям погибших в результате атаки ВСУ в Форосе выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос муниципального округа Ялта", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени выплатят по 600 тысяч рублей, те, кто получил легкие ранения, получат по 300 тысяч рублей. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
крым
крым, общество , сергей аксенов, всу
Спецоперация на Украине, КРЫМ, Общество , Сергей Аксенов, ВСУ
10:57 22.09.2025
 
Глава Крыма сообщил о выплатах семьям погибших в Форосе

Аксенов: семьям погибших в результате атаки ВСУ в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава, Крым
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Балаклава, Крым. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Семьям погибших в результате атаки ВСУ в Форосе выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
"Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос муниципального округа Ялта", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени выплатят по 600 тысяч рублей, те, кто получил легкие ранения, получат по 300 тысяч рублей.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Спецоперация на УкраинеКРЫМОбществоСергей АксеновВСУ
 
 
