https://1prime.ru/20250922/lada-862625256.html

"Автостат" назвал число продаж Lada Aura по итогам первых восьми месяцев

"Автостат" назвал число продаж Lada Aura по итогам первых восьми месяцев - 22.09.2025, ПРАЙМ

"Автостат" назвал число продаж Lada Aura по итогам первых восьми месяцев

Продажи автомобилей Lada Aura в России по итогам первых восьми месяцев текущего года составили 792 машины, при этом с мая по август ежемесячно продается более... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T17:24+0300

2025-09-22T17:24+0300

2025-09-22T17:24+0300

автоваз

lada aura

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e28cebc569d527a1868f0a0c95f9828.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada Aura в России по итогам первых восьми месяцев текущего года составили 792 машины, при этом с мая по август ежемесячно продается более 100, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года. "Согласно данным агентства "Автостат", в январе–августе 2025 года в России было реализовано 792 бизнес-седана Lada Aura. При этом в последние четыре месяца (с мая по август) объем продаж этой модели превышает 100 единиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что 421 автомобиль, или 53%, было реализовано физлицам, а оставшиеся 371 - юридическим лицам. В региональном разрезе по продажам Aura лидирует Самарская область, результат которой составил 68 проданных машин. Второе место занимает Москва (64), а третье – Татарстан (47). На четвёртом и пятом местах оказались Подмосковье и Санкт-Петербург (36 и 34 машины соответственно).

https://1prime.ru/20250922/avto-862611235.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автоваз, lada aura, россия, авто