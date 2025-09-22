Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила поставки меда в Китай - 22.09.2025
Россия увеличила поставки меда в Китай
Россия в январе-августе нарастила поставки меда в Китай в 1,6 раза - до 1,2 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе нарастила поставки меда в Китай в 1,6 раза - до 1,2 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. В физическом выражении экспорт за первые восемь месяцев увеличился до 381,2 тонны с 317 тонн. Россия была третьей среди поставщиков меда на китайский рынок. Больше в текущем году поставляли Новая Зеландия (826,1 тонны) и Австралия (528 тонны). В пятерку также вошли Таиланд (201,9 тонны) и Киргизия (82,7 тонны). Китай в целом с начала года ввез 2,2 тысячи тонн меда на 28,2 миллиона долларов, что примерно на 5% ниже объема поставок за аналогичный период прошлого года и на 8% ниже по стоимости.
россия, промышленность, новая зеландия, австралия, таиланд, китай
20:09 22.09.2025
 
Россия увеличила поставки меда в Китай

Поставки российского меда в Китай за восемь месяцев выросли в 1,6 раза

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе нарастила поставки меда в Китай в 1,6 раза - до 1,2 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
В физическом выражении экспорт за первые восемь месяцев увеличился до 381,2 тонны с 317 тонн.
Россия была третьей среди поставщиков меда на китайский рынок. Больше в текущем году поставляли Новая Зеландия (826,1 тонны) и Австралия (528 тонны). В пятерку также вошли Таиланд (201,9 тонны) и Киргизия (82,7 тонны).
Китай в целом с начала года ввез 2,2 тысячи тонн меда на 28,2 миллиона долларов, что примерно на 5% ниже объема поставок за аналогичный период прошлого года и на 8% ниже по стоимости.
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай
