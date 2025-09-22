https://1prime.ru/20250922/med-862634055.html

Россия увеличила поставки меда в Китай

Россия увеличила поставки меда в Китай - 22.09.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила поставки меда в Китай

Россия в январе-августе нарастила поставки меда в Китай в 1,6 раза - до 1,2 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T20:09+0300

2025-09-22T20:09+0300

2025-09-22T20:09+0300

россия

промышленность

новая зеландия

австралия

таиланд

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/83808/74/838087459_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_b3a3135e441f4a81eb6238e6eb223184.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе нарастила поставки меда в Китай в 1,6 раза - до 1,2 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. В физическом выражении экспорт за первые восемь месяцев увеличился до 381,2 тонны с 317 тонн. Россия была третьей среди поставщиков меда на китайский рынок. Больше в текущем году поставляли Новая Зеландия (826,1 тонны) и Австралия (528 тонны). В пятерку также вошли Таиланд (201,9 тонны) и Киргизия (82,7 тонны). Китай в целом с начала года ввез 2,2 тысячи тонн меда на 28,2 миллиона долларов, что примерно на 5% ниже объема поставок за аналогичный период прошлого года и на 8% ниже по стоимости.

https://1prime.ru/20250922/eksport-862608096.html

новая зеландия

австралия

таиланд

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, новая зеландия, австралия, таиланд, китай