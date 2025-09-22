https://1prime.ru/20250922/mosbirzha-862615872.html

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "М.Видео"

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "М.Видео" - 22.09.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "М.Видео"

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "М.Видео-Эльдорадо" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T13:54+0300

2025-09-22T13:54+0300

2025-09-22T13:54+0300

экономика

мосбиржа

м.видео

м.видео-эльдорадо

рынок

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/91/841319193_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_cf9d06abaa8274096f26d9b7b28a3461.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "М.Видео-Эльдорадо" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По ценным бумагам MVID проводится дискретный аукцион... По состоянию на 13:41:00 текущая цена составила 62,6 руб. (отклонение – 20,56%).Произошло снижение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (78,8 руб.).В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 13:45:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание ДА и возобновление торгов в 14:15:00", - говорится в сообщении. К 13.44 мск акции "М.видео" дешевели на 19,62%, до 63,7 рубля за штуку. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

https://1prime.ru/20250922/rubl-862610785.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, м.видео, м.видео-эльдорадо, рынок, акции