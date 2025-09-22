Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.09.2025 Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "М.Видео"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "М.Видео"
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "М.Видео-Эльдорадо" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "М.Видео-Эльдорадо" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По ценным бумагам MVID проводится дискретный аукцион... По состоянию на 13:41:00 текущая цена составила 62,6 руб. (отклонение – 20,56%).Произошло снижение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (78,8 руб.).В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 13:45:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание ДА и возобновление торгов в 14:15:00", - говорится в сообщении. К 13.44 мск акции "М.видео" дешевели на 19,62%, до 63,7 рубля за штуку. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
мосбиржа, м.видео, м.видео-эльдорадо, рынок, акции
Экономика, Мосбиржа, М.Видео, М.Видео-Эльдорадо, Рынок, Акции
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "М.Видео-Эльдорадо" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По ценным бумагам MVID проводится дискретный аукцион... По состоянию на 13:41:00 текущая цена составила 62,6 руб. (отклонение – 20,56%).Произошло снижение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (78,8 руб.).В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 13:45:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание ДА и возобновление торгов в 14:15:00", - говорится в сообщении.
К 13.44 мск акции "М.видео" дешевели на 19,62%, до 63,7 рубля за штуку.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник
