Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо рассказал, как Киев тайно утилизирует тела иностранных наемников - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250922/naemniki-862617629.html
Сальдо рассказал, как Киев тайно утилизирует тела иностранных наемников
Сальдо рассказал, как Киев тайно утилизирует тела иностранных наемников - 22.09.2025, ПРАЙМ
Сальдо рассказал, как Киев тайно утилизирует тела иностранных наемников
Тела иностранных наемников, погибших в рядах ВСУ, киевский режим скрытно утилизирует на оккупированном им правом берегу Херсонской области, либо просто сжигая,... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T14:45+0300
2025-09-22T14:45+0300
спецоперация на украине
общество
киев
всу
владимир сальдо
херсонская область
иностранные наемники
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
ГЕНИЧЕСК, 22 сен - ПРАЙМ. Тела иностранных наемников, погибших в рядах ВСУ, киевский режим скрытно утилизирует на оккупированном им правом берегу Херсонской области, либо просто сжигая, либо сбрасывая в Днепр, предварительно лишив их документов и иных опознавательных знаков, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "На оккупированном Киевом правобережье Днепра избавляются от тел погибших наемников. Для того, чтобы их не идентифицировали, и не поймали киевский режим за руку, их утилизируют - либо просто сжигая, либо сбрасывают в Днепр, предварительно лишив их документов и прочих опознавательных знаков", - сказал РИА Новости Сальдо.
https://1prime.ru/20250906/zapad-861879438.html
киев
херсонская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , киев, всу, владимир сальдо, херсонская область, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, Общество , Киев, ВСУ, Владимир Сальдо, Херсонская область, иностранные наемники
14:45 22.09.2025
 
Сальдо рассказал, как Киев тайно утилизирует тела иностранных наемников

Сальдо: Киевский режим утилизирует тела иностранных наемников на правом берегу Днепра

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГЕНИЧЕСК, 22 сен - ПРАЙМ. Тела иностранных наемников, погибших в рядах ВСУ, киевский режим скрытно утилизирует на оккупированном им правом берегу Херсонской области, либо просто сжигая, либо сбрасывая в Днепр, предварительно лишив их документов и иных опознавательных знаков, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На оккупированном Киевом правобережье Днепра избавляются от тел погибших наемников. Для того, чтобы их не идентифицировали, и не поймали киевский режим за руку, их утилизируют - либо просто сжигая, либо сбрасывают в Днепр, предварительно лишив их документов и прочих опознавательных знаков", - сказал РИА Новости Сальдо.
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Сальдо рассказал о манипуляциях Запада на теме детей
6 сентября, 08:33
 
Спецоперация на УкраинеОбществоКиевВСУВладимир СальдоХерсонская областьиностранные наемники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала