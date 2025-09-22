https://1prime.ru/20250922/neft-862601889.html
Цены на нефть открывают неделю в плюсе
Стоимость нефти в понедельник утром поднимается, аналитики оценивают влияние на рынок недавних заявлений стран Евросоюза относительно антироссийских санкций,... | 22.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость нефти в понедельник утром поднимается, аналитики оценивают влияние на рынок недавних заявлений стран Евросоюза относительно антироссийских санкций, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.15 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,73%, до 67,17 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,8%, до 63,18 доллара. В пятницу Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет с 2027 года импорта российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Постоянные представители стран-членов Евросоюза 26 сентября проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му по счету пакету антироссийских санкций, следует из повестки заседания. "Одобрение плана санкций странами-членами Евросоюза займет определенное время, и в ходе этого процесса проект может измениться. Рынок вряд ли отреагирует упреждающе", - прокомментировала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
