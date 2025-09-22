https://1prime.ru/20250922/neft-862618329.html

Нефть дешевеет в понедельник днем

Нефть дешевеет в понедельник днем - 22.09.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в понедельник днем

Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, инвесторы продолжают оценивать геополитическую ситуацию и перспективы поставок, свидетельствуют данные... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T14:47+0300

2025-09-22T14:47+0300

2025-09-22T14:47+0300

энергетика

нефть

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, инвесторы продолжают оценивать геополитическую ситуацию и перспективы поставок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,6%, до 66,28 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 62,02 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 1%. Днем ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью бельгийской Soir, что Евросоюзу не нужна энергетическая автономия для достижения безопасности в этой области. Так она оправдала взятые ранее обязательства по закупке в США сжиженного природного газа на 750 миллиардов долларов. В пятницу Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 доллара, также ЕК предлагает в рамках пакета ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая. "Цены на нефть по-прежнему определяются противоборствующими силами. Рост добычи и ослабление экономических факторов продолжают оказывать давление на цены. Однако спрос в Азии помогает поглотить предложение, и, несмотря на неоднократные попытки ввести санкции в отношении российской нефти, потоки остаются устойчивыми", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).

https://1prime.ru/20250921/tramp--862574091.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок