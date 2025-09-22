Нефть дешевеет в понедельник днем

https://1prime.ru/20250922/neft-862618329.html
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, инвесторы продолжают оценивать геополитическую ситуацию и перспективы поставок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,6%, до 66,28 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 62,02 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 1%. Днем ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью бельгийской Soir, что Евросоюзу не нужна энергетическая автономия для достижения безопасности в этой области. Так она оправдала взятые ранее обязательства по закупке в США сжиженного природного газа на 750 миллиардов долларов. В пятницу Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 доллара, также ЕК предлагает в рамках пакета ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая. "Цены на нефть по-прежнему определяются противоборствующими силами. Рост добычи и ослабление экономических факторов продолжают оказывать давление на цены. Однако спрос в Азии помогает поглотить предложение, и, несмотря на неоднократные попытки ввести санкции в отношении российской нефти, потоки остаются устойчивыми", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
