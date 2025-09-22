Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет в понедельник днем - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250922/neft-862618329.html
Нефть дешевеет в понедельник днем
Нефть дешевеет в понедельник днем - 22.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в понедельник днем
Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, инвесторы продолжают оценивать геополитическую ситуацию и перспективы поставок, свидетельствуют данные... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T14:47+0300
2025-09-22T14:47+0300
энергетика
нефть
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, инвесторы продолжают оценивать геополитическую ситуацию и перспективы поставок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,6%, до 66,28 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 62,02 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 1%. Днем ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью бельгийской Soir, что Евросоюзу не нужна энергетическая автономия для достижения безопасности в этой области. Так она оправдала взятые ранее обязательства по закупке в США сжиженного природного газа на 750 миллиардов долларов. В пятницу Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 доллара, также ЕК предлагает в рамках пакета ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая. "Цены на нефть по-прежнему определяются противоборствующими силами. Рост добычи и ослабление экономических факторов продолжают оказывать давление на цены. Однако спрос в Азии помогает поглотить предложение, и, несмотря на неоднократные попытки ввести санкции в отношении российской нефти, потоки остаются устойчивыми", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
https://1prime.ru/20250921/tramp--862574091.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок
Энергетика, Нефть, Рынок
14:47 22.09.2025
 
Нефть дешевеет в понедельник днем

Цены на нефть снижаются в понедельник днем на сохранении неопределенности

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Деньги, нефть. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, инвесторы продолжают оценивать геополитическую ситуацию и перспективы поставок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,6%, до 66,28 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 62,02 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 1%.
Днем ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью бельгийской Soir, что Евросоюзу не нужна энергетическая автономия для достижения безопасности в этой области. Так она оправдала взятые ранее обязательства по закупке в США сжиженного природного газа на 750 миллиардов долларов.
В пятницу Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 доллара, также ЕК предлагает в рамках пакета ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая.
"Цены на нефть по-прежнему определяются противоборствующими силами. Рост добычи и ослабление экономических факторов продолжают оказывать давление на цены. Однако спрос в Азии помогает поглотить предложение, и, несмотря на неоднократные попытки ввести санкции в отношении российской нефти, потоки остаются устойчивыми", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Трамп вновь призвал Европу прекратить покупать российскую нефть
Вчера, 08:19
 
ЭнергетикаНефтьРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала