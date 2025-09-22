Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель
Мировые цены на нефть уменьшаются в начале недели более чем на 1%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 12 сентября опустилась ниже 66 долларов
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уменьшаются в начале недели более чем на 1%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 12 сентября опустилась ниже 66 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.05 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 65,97 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,2%, до 61,65 доллара.
нефть, brent
Энергетика, Нефть, Brent
16:08 22.09.2025 (обновлено: 16:10 22.09.2025)
 
Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 12 сентября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уменьшаются в начале недели более чем на 1%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 12 сентября опустилась ниже 66 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.05 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 65,97 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,2%, до 61,65 доллара.
ЭнергетикаНефтьBrent
 
 
Заголовок открываемого материала