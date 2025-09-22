https://1prime.ru/20250922/neft-862623041.html

Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уменьшаются в начале недели более чем на 1%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 12 сентября опустилась ниже 66 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.05 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 65,97 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,2%, до 61,65 доллара.

