Нефть дешевеет на оценке "перегруженности" рынка
2025-09-22T19:47+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером уменьшаются, участники рынка оценивают перспективы поставок сырья и оценивают "перегруженность" рынка", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,22% относительно предыдущего закрытия, до 66,53 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,3%, до 62,21 доллара.
При этом ранее в понедельник снижение нефтяных цен было более значительным, превышая 1%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 12 сентября опускалась ниже 66 долларов.
"Трейдеры вновь сосредоточились на, возможно, "перегруженном" нефтяном рынке, который вскоре возникнет, если США
и ЕС
не договорятся об ужесточении импортных пошлин на (товары из - ред.) стран, покупающие российскую нефть", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика BOK Financial Денниса Кисслера (Dennis Kissler).
В пятницу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
заявляла, что ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 доллара, также ЕК
предлагает в рамках пакета ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть, в том числе китайских.