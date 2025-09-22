Нефть дешевеет на оценке "перегруженности" рынка

https://1prime.ru/20250922/neft-862632740.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером уменьшаются, участники рынка оценивают перспективы поставок сырья и оценивают "перегруженность" рынка", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,22% относительно предыдущего закрытия, до 66,53 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,3%, до 62,21 доллара. При этом ранее в понедельник снижение нефтяных цен было более значительным, превышая 1%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 12 сентября опускалась ниже 66 долларов. "Трейдеры вновь сосредоточились на, возможно, "перегруженном" нефтяном рынке, который вскоре возникнет, если США и ЕС не договорятся об ужесточении импортных пошлин на (товары из - ред.) стран, покупающие российскую нефть", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика BOK Financial Денниса Кисслера (Dennis Kissler). В пятницу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 доллара, также ЕК предлагает в рамках пакета ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть, в том числе китайских.

