https://1prime.ru/20250922/peskov-862612741.html
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины - 22.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины
РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T13:00+0300
2025-09-22T13:00+0300
2025-09-22T13:00+0300
политика
дмитрий песков
россия
общество
палестина
израиль
совбез
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы остаемся приверженными к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода. Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта", - сказал Песков журналистам. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. -0-
https://1prime.ru/20250921/peskov-862584457.html
палестина
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_01377b260ea79f89c05c92aa1d5ddbd8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, общество , палестина, израиль, совбез, оон
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, Общество , ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, Совбез, ООН
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины
Песков: РФ выступает за двугосударственное решение конфликта Израиля и Палестины
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы остаемся приверженными к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода. Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта", - сказал Песков журналистам.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. -0-
Россия будет работать над мирным урегулированием на Украине, заявил Песков