Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины

РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России... | 22.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы остаемся приверженными к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода. Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта", - сказал Песков журналистам. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. -0-

