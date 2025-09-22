Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250922/peskov-862612741.html
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины - 22.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины
РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T13:00+0300
2025-09-22T13:00+0300
политика
дмитрий песков
россия
общество
палестина
израиль
совбез
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы остаемся приверженными к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода. Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта", - сказал Песков журналистам. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. -0-
https://1prime.ru/20250921/peskov-862584457.html
палестина
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_01377b260ea79f89c05c92aa1d5ddbd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, россия, общество , палестина, израиль, совбез, оон
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, Общество , ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, Совбез, ООН
13:00 22.09.2025
 
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины

Песков: РФ выступает за двугосударственное решение конфликта Израиля и Палестины

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной, это единственный возможный путь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы остаемся приверженными к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода. Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта", - сказал Песков журналистам.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. -0-
Дмитрий Песков
Россия будет работать над мирным урегулированием на Украине, заявил Песков
Вчера, 13:45
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯОбществоПАЛЕСТИНАИЗРАИЛЬСовбезООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала