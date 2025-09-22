https://1prime.ru/20250922/peskov-862612875.html

Песков сообщил о совещании Путина с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня, где-то после 14.00 - 14.30 мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сообщил Песков журналистам. Он отметил, что другие встречи будут носить рабочий характер и не предназначены для освещения. -0-

