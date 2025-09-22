Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России прокомментировал заявления Польши о ядерном потенциале - 22.09.2025
Посол России прокомментировал заявления Польши о ядерном потенциале
политика
россия
польша
нато
кароль навроцкий
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Заявления Польши о стремлении иметь собственный ядерный потенциал чреваты сползанием мира к опасной черте, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. "Не могу не упомянуть и о крайне тревожных тенденциях в ряде стран НАТО в отношении ядерного оружия. Так, президент Польши Кароль Навроцкий недавно выступил с заявлением о необходимости для его страны "иметь собственный ядерный потенциал" в рамках совместных ядерных миссий альянса", - сказал он в интервью агентству. О готовности разместить у себя ядерное оружие в последние месяцы заявляют в Литве, напомнил Гончар. "Президент Франции вбросил мысль о развертывании "ядерного зонтика" над европейскими членами альянса, чтобы не зависеть от перепадов настроения американцев. В Германии оживились рискованные дискуссии на эти темы. Все это чревато сползанием мира к опасной черте", - указал дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск
польша
россия, польша, нато, кароль навроцкий
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, НАТО, Кароль Навроцкий
08:26 22.09.2025
 
Посол России прокомментировал заявления Польши о ядерном потенциале

Гончар: заявления Польши о ядерном потенциале грозят сползанием мира к опасной черте

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Заявления Польши о стремлении иметь собственный ядерный потенциал чреваты сползанием мира к опасной черте, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
"Не могу не упомянуть и о крайне тревожных тенденциях в ряде стран НАТО в отношении ядерного оружия. Так, президент Польши Кароль Навроцкий недавно выступил с заявлением о необходимости для его страны "иметь собственный ядерный потенциал" в рамках совместных ядерных миссий альянса", - сказал он в интервью агентству.
О готовности разместить у себя ядерное оружие в последние месяцы заявляют в Литве, напомнил Гончар.
"Президент Франции вбросил мысль о развертывании "ядерного зонтика" над европейскими членами альянса, чтобы не зависеть от перепадов настроения американцев. В Германии оживились рискованные дискуссии на эти темы. Все это чревато сползанием мира к опасной черте", - указал дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
В Варшаве начался протест против втягивания Польши в конфликт на Украине
Вчера, 17:24
 
Политика
 
 
Заголовок открываемого материала