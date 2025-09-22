https://1prime.ru/20250922/putin-862618460.html

Путин собрал в Кремле совещание постоянных членов Совбеза

Путин собрал в Кремле совещание постоянных членов Совбеза - 22.09.2025, ПРАЙМ

Путин собрал в Кремле совещание постоянных членов Совбеза

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание постоянных членов Совбеза РФ, где, как ожидается, сделает ряд важных заявлений. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T15:00+0300

2025-09-22T15:00+0300

2025-09-22T15:00+0300

россия

владимир путин

совбез

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание постоянных членов Совбеза РФ, где, как ожидается, сделает ряд важных заявлений. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в понедельник в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где сделает ряд важных заявлений. -0-

https://1prime.ru/20250922/putin-862606618.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, совбез, дмитрий песков