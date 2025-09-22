Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил членам Совбеза обсудить сферу стратегической стабильности
2025-09-22T15:04+0300
2025-09-22T15:04+0300
россия
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности. "Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
россия, владимир путин, совбез
РОССИЯ, Владимир Путин, Совбез
15:04 22.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности.
"Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой
Вчера, 15:19
 
РОССИЯ Владимир Путин Совбез
 
 
