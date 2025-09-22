https://1prime.ru/20250922/putin-862618702.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить сферу стратегической стабильности
Путин предложил членам Совбеза обсудить сферу стратегической стабильности - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин предложил членам Совбеза обсудить сферу стратегической стабильности
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности. | 22.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности. "Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин предложил членам Совбеза обсудить сферу стратегической стабильности
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы в сфере стратегической стабильности
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности.
"Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
