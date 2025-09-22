Путин обсудит с членами Совбеза миграционную тематику

https://1prime.ru/20250922/putin-862618811.html
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с постоянными членами Совета Безопасности РФ вопросы миграционной тематики. "У нас сегодня несколько вопросов, в том числе вопросы миграционной политики", - сказал Путин в начале совещания с постоянными членами Совбеза.
