Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания, заявил Путин

2025-09-22T15:07+0300

россия

общество

владимир путин

совбез

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания. "Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания. Но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. -0-

