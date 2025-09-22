https://1prime.ru/20250922/putin-862618920.html
Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания, заявил Путин
2025-09-22T15:07+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания. "Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания. Но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. -0-
