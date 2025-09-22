Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания, заявил Путин - 22.09.2025, ПРАЙМ
Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания, заявил Путин
Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания, заявил Путин - 22.09.2025, ПРАЙМ
Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:07+0300
2025-09-22T15:07+0300
россия
общество
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846512854_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_39cd08f0f1a2b498c0196bb2ec3e4038.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания. "Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания. Но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. -0-
россия, общество , владимир путин, совбез
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Совбез
15:07 22.09.2025
 
Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания, заявил Путин

Путин отметил уверенность РФ в надежности национальных сил сдерживания

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле
Встреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле
Встреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания.
"Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания. Но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. -0-
РОССИЯ Общество Владимир Путин Совбез
 
 
Заголовок открываемого материала