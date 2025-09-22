https://1prime.ru/20250922/putin-862619030.html
Путин заявил о способности России ответить на любые угрозы
Путин заявил о способности России ответить на любые угрозы - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о способности России ответить на любые угрозы
Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:08+0300
2025-09-22T15:08+0300
2025-09-22T15:08+0300
владимир путин
россия
совбез
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://1prime.ru/20250922/putin-862606618.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_82b923ac543ddc10937e636d94a1f31c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, совбез, общество
Владимир Путин, РОССИЯ, Совбез, Общество
Путин заявил о способности России ответить на любые угрозы
Путин: ни у кого не должно быть сомнения. что РФ способна ответить на любые угрозы