Путин заявил о деградации стратегической стабильности в мире
Путин заявил о деградации стратегической стабильности в мире - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о деградации стратегической стабильности в мире
Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:08+0300
2025-09-22T15:08+0300
2025-09-22T15:08+0300
владимир путин
совбез
рф
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин. Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности. "Она, к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причём негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка", - сказал Путин на совещании.
