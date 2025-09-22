https://1prime.ru/20250922/putin-862619390.html

Путин заявил о деградации стратегической стабильности в мире

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин. Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности. "Она, к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причём негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка", - сказал Путин на совещании. -0-

