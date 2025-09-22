https://1prime.ru/20250922/putin-862619507.html
Путин рассказал, как Россия предпочитает решать вопросы
Путин рассказал, как Россия предпочитает решать вопросы - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, как Россия предпочитает решать вопросы
Россия всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов, заявил президент России Владимир Путин. | 22.09.2025, ПРАЙМ
владимир путин
россия
совбез
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов, заявил президент России Владимир Путин. "Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учёта интересов", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
