Путин рассказал, как Россия предпочитает решать вопросы

Россия всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов, заявил президент России Владимир Путин. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T15:08+0300

владимир путин

россия

совбез

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов, заявил президент России Владимир Путин. "Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учёта интересов", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

