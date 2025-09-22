https://1prime.ru/20250922/putin-862619619.html

Путин рассказал о пробелах в системе российско-американских отношений

Путин рассказал о пробелах в системе российско-американских отношений - 22.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о пробелах в системе российско-американских отношений

Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин. | 22.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин. "Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

