Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о пробелах в системе российско-американских отношений - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/putin-862619619.html
Путин рассказал о пробелах в системе российско-американских отношений
Путин рассказал о пробелах в системе российско-американских отношений - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о пробелах в системе российско-американских отношений
Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:08+0300
2025-09-22T15:08+0300
россия
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861827295_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_2467636eea5b48ff9f2d5c16adeecfde.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин. "Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://1prime.ru/20250922/putin-862618702.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861827295_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b4bfcc76cb4ce6737dcf64c3c1d0bed8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, совбез
РОССИЯ, Владимир Путин, Совбез
15:08 22.09.2025
 
Путин рассказал о пробелах в системе российско-американских отношений

Путин: система российско-американских отношений разрушена в области вооружений

© РИА Новости . Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Пленарное заседание
ВЭФ-2025. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
ВЭФ-2025. Пленарное заседание. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.
"Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Путин предложил членам Совбеза обсудить сферу стратегической стабильности
15:04
 
РОССИЯВладимир ПутинСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала