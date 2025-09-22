Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической сфере - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/putin-862619732.html
Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической сфере
Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической сфере - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической сфере
Россия связывает проблемы в стратегической сфере с деструктивными действиями Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:10+0300
2025-09-22T15:10+0300
россия
запад
владимир путин
совбез
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия связывает проблемы в стратегической сфере с деструктивными действиями Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. "Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала двадцать первого века, связываем с деструктивными действиями Запада ", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. -0-
https://1prime.ru/20250922/putin-862618811.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, владимир путин, совбез, технологии
РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, Совбез, Технологии
15:10 22.09.2025
 
Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической сфере

Путин: РФ связывает проблемы в стратегической сфере с деструктивными поступками Запада

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия связывает проблемы в стратегической сфере с деструктивными действиями Запада, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала двадцать первого века, связываем с деструктивными действиями Запада ", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. -0-
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Путин обсудит с членами Совбеза миграционную тематику
15:06
 
РОССИЯЗАПАДВладимир ПутинСовбезТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала