Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической сфере
Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической сфере
Россия связывает проблемы в стратегической сфере с деструктивными действиями Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:10+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия связывает проблемы в стратегической сфере с деструктивными действиями Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. "Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала двадцать первого века, связываем с деструктивными действиями Запада ", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. -0-
