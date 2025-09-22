https://1prime.ru/20250922/putin-862619732.html

Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической сфере

2025-09-22T15:10+0300

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия связывает проблемы в стратегической сфере с деструктивными действиями Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. "Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала двадцать первого века, связываем с деструктивными действиями Запада ", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. -0-

