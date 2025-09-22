https://1prime.ru/20250922/putin-862619854.html
Путин рассказал, как строятся планы по укреплению обороноспособности
Путин рассказал, как строятся планы по укреплению обороноспособности - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, как строятся планы по укреплению обороноспособности
22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. -0-
Путин рассказал, как строятся планы по укреплению обороноспособности
