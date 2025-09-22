https://1prime.ru/20250922/putin-862619965.html
Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил Путин
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил президент страны Владимир Путин. "Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
