https://1prime.ru/20250922/putin-862619965.html

Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил Путин

Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил Путин - 22.09.2025, ПРАЙМ

Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил Путин

Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил президент страны Владимир Путин. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T15:13+0300

2025-09-22T15:13+0300

2025-09-22T15:13+0300

россия

общество

владимир путин

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил президент страны Владимир Путин. "Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

https://1prime.ru/20250922/putin-862619030.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, совбез