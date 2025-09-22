Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности
Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности
владимир путин
россия
совбез
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Планы России по укреплению обороноспособности реализуются в полном объеме и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
2025
владимир путин, россия, совбез
Владимир Путин, РОССИЯ, Совбез
15:14 22.09.2025
 
Путин рассказал о реализации планов по укреплению обороноспособности

Путин: планы РФ по укреплению обороноспособности реализуются в полном объеме

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Планы России по укреплению обороноспособности реализуются в полном объеме и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической сфере
