Путин ответил, что подорвало основы для диалога стран с ядерным оружием
Путин ответил, что подорвало основы для диалога стран с ядерным оружием
2025-09-22T15:14+0300
2025-09-22T15:14+0300
2025-09-22T15:14+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин. "В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
