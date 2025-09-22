https://1prime.ru/20250922/putin-862620184.html

Путин ответил, что подорвало основы для диалога стран с ядерным оружием

2025-09-22T15:14+0300

россия

запад

совбез

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин. "В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

https://1prime.ru/20250922/putin-862619030.html

запад

2025

