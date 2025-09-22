https://1prime.ru/20250922/putin-862620295.html
Путин отметил появление новых рисков стратегического порядка в мире
владимир путин
россия
совбез
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся. "Она (ситуация в сфере стратегической стабильности -ред.), к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
