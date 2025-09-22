https://1prime.ru/20250922/putin-862620295.html

Путин отметил появление новых рисков стратегического порядка в мире

Путин отметил появление новых рисков стратегического порядка в мире - 22.09.2025, ПРАЙМ

Путин отметил появление новых рисков стратегического порядка в мире

Президент России Владимир Путин отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T15:15+0300

2025-09-22T15:15+0300

2025-09-22T15:15+0300

владимир путин

россия

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_e34c0e7fad8581608f6332b3e75b7854.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся. "Она (ситуация в сфере стратегической стабильности -ред.), к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

https://1prime.ru/20250922/putin-862619030.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, совбез