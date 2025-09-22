Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.09.2025
Путин отметил появление новых рисков стратегического порядка в мире
22.09.2025
Путин отметил появление новых рисков стратегического порядка в мире
Президент России Владимир Путин отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся.
2025-09-22T15:15+0300
2025-09-22T15:15+0300
владимир путин
россия
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_e34c0e7fad8581608f6332b3e75b7854.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся. "Она (ситуация в сфере стратегической стабильности -ред.), к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://1prime.ru/20250922/putin-862619030.html
2025
владимир путин, россия, совбез
Владимир Путин, РОССИЯ, Совбез
15:15 22.09.2025
 
Путин отметил появление новых рисков стратегического порядка в мире

Путин отметил появление новых рисков стратегического порядка и обострение имеющихся

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся.
"Она (ситуация в сфере стратегической стабильности -ред.), к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Владимир Путин РОССИЯ Совбез
 
 
