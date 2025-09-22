https://1prime.ru/20250922/putin-862620427.html
Путин отметил риски полного отказа от ДСНВ
Путин отметил риски полного отказа от ДСНВ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил риски полного отказа от ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется и на договоре о... | 22.09.2025
2025-09-22T15:17+0300
2025-09-22T15:17+0300
2025-09-22T15:17+0300
россия
совбез
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7f4b2fe5fcb7e9d7be8a2a6f1c949e34.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия. "Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
россия, совбез, владимир путин
РОССИЯ, Совбез, Владимир Путин
Путин отметил риски полного отказа от ДСНВ
Путин: полный отказ от ДСНВ негативно скажется на договоре о нераспространении ЯО
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия.
"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
