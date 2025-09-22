https://1prime.ru/20250922/putin-862620427.html

Путин отметил риски полного отказа от ДСНВ

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия. "Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

