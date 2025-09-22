Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил риски полного отказа от ДСНВ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/putin-862620427.html
Путин отметил риски полного отказа от ДСНВ
Путин отметил риски полного отказа от ДСНВ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил риски полного отказа от ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется и на договоре о... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:17+0300
2025-09-22T15:17+0300
россия
совбез
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7f4b2fe5fcb7e9d7be8a2a6f1c949e34.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия. "Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://1prime.ru/20250922/aktsii-862619293.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_12d8b9d7a312f1c2c5cbb03f156c4416.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, совбез, владимир путин
РОССИЯ, Совбез, Владимир Путин
15:17 22.09.2025
 
Путин отметил риски полного отказа от ДСНВ

Путин: полный отказ от ДСНВ негативно скажется на договоре о нераспространении ЯО

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия.
"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Российский рынок акций замедлил снижение на заявлениях Путина
15:00
 
РОССИЯСовбезВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала