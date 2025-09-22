https://1prime.ru/20250922/putin-862620533.html

Путин прокомментировал вероятность полного отказа от ДСНВ

россия

владимир путин

совбез

общество

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Полный отказ от наследия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стал бы ошибочным, заявил президент России Владимир Путин. "Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ

