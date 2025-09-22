https://1prime.ru/20250922/putin-862620643.html
Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической безопасности
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин связал проблемы в области стратегической безопасности с попыткой Запада обрести превосходство. "Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала 21 века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на попытку обретения абсолютного подавляющего превосходства", - сообщил Путин на оперативном совещании с постоянным членами Совбеза.
