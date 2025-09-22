https://1prime.ru/20250922/putin-862620751.html
Путин высказался о рисках демонтажа системы контроля за вооружениями
Путин высказался о рисках демонтажа системы контроля за вооружениями - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин высказался о рисках демонтажа системы контроля за вооружениями
22.09.2025
Россия последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин. "Вновь повторю: о причинах и возможных последствиях такого положения вещей нами говорилось неоднократно. Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала 21 века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства. Мы последовательно и подробно останавливались на этих вопросах, критиковали данную позицию, не только подчёркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и неоднократно выдвигали конкретные идеи по её совместному выправлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Путин отметил, что шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями. "Система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами – обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности", - добавил президент России.
Путин высказался о рисках демонтажа системы контроля за вооружениями
Путин: РФ всегда отмечала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями
