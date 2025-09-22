https://1prime.ru/20250922/putin-862620873.html
Путин поручил отслеживать деятельность США применительно к арсеналу СНВ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность США применительно к арсеналу СНВ. "Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего, применительно к арсеналу СНВ", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
