Путин: Россия не раз отмечала проблемы в сфере стратегической стабильности

2025-09-22T15:25+0300

владимир путин

россия

совбез

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности между советско-американской и российско-американской сторонами. "Система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами и обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности. Вновь повторю, о причинах и возможных последствиях такого положения вещей нами говорилось неоднократно. ", - сообщил Путин на оперативном совещании с постоянным членами Совбеза.

