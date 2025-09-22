https://1prime.ru/20250922/putin-862620979.html
Путин: Россия не раз отмечала проблемы в сфере стратегической стабильности
Путин: Россия не раз отмечала проблемы в сфере стратегической стабильности - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин: Россия не раз отмечала проблемы в сфере стратегической стабильности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности между советско-американской и...
владимир путин
россия
совбез
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности между советско-американской и российско-американской сторонами. "Система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами и обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности. Вновь повторю, о причинах и возможных последствиях такого положения вещей нами говорилось неоднократно. ", - сообщил Путин на оперативном совещании с постоянным членами Совбеза.
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности между советско-американской и российско-американской сторонами.
"Система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами и обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности. Вновь повторю, о причинах и возможных последствиях такого положения вещей нами говорилось неоднократно. ", - сообщил Путин на оперативном совещании с постоянным членами Совбеза.
