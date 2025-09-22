https://1prime.ru/20250922/putin-862621084.html
Путин ответил, когда соблюдение ограничений по ДНСВ принесет результат
Путин ответил, когда соблюдение ограничений по ДНСВ принесет результат - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин ответил, когда соблюдение ограничений по ДНСВ принесет результат
Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат, если США ответят взаимностью, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат, если США ответят взаимностью, заявил президент России Владимир Путин. "Данная мера (соблюдение ограничений в соответствии с ДСНВ - ред.) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающее существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
