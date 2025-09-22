Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин ответил, когда соблюдение ограничений по ДНСВ принесет результат - 22.09.2025
Путин ответил, когда соблюдение ограничений по ДНСВ принесет результат
2025-09-22T15:27+0300
2025-09-22T15:27+0300
россия
общество
сша
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7f4b2fe5fcb7e9d7be8a2a6f1c949e34.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат, если США ответят взаимностью, заявил президент России Владимир Путин. "Данная мера (соблюдение ограничений в соответствии с ДСНВ - ред.) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающее существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
РОССИЯ, Общество , США, Владимир Путин, Совбез
15:27 22.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат, если США ответят взаимностью, заявил президент России Владимир Путин.
"Данная мера (соблюдение ограничений в соответствии с ДСНВ - ред.) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающее существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Путин: Россия не раз отмечала проблемы в сфере стратегической стабильности
