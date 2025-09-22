https://1prime.ru/20250922/putin-862621084.html

Путин ответил, когда соблюдение ограничений по ДНСВ принесет результат

Путин ответил, когда соблюдение ограничений по ДНСВ принесет результат - 22.09.2025, ПРАЙМ

Путин ответил, когда соблюдение ограничений по ДНСВ принесет результат

Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат,... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T15:27+0300

2025-09-22T15:27+0300

2025-09-22T15:27+0300

россия

общество

сша

владимир путин

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7f4b2fe5fcb7e9d7be8a2a6f1c949e34.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат, если США ответят взаимностью, заявил президент России Владимир Путин. "Данная мера (соблюдение ограничений в соответствии с ДСНВ - ред.) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающее существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

https://1prime.ru/20250922/putin-862620979.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, владимир путин, совбез