Путин ответил, как долго Россия готова придерживаться ограничений ДСНВ
Путин ответил, как долго Россия готова придерживаться ограничений ДСНВ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин ответил, как долго Россия готова придерживаться ограничений ДСНВ
Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:29+0300
2025-09-22T15:29+0300
2025-09-22T15:29+0300
россия
владимир путин
совбез
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент России Владимир Путин. "Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о ДСНВ", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
