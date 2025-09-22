Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: последний договор РФ-США по стратстабильности скоро исчезнет - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин: последний договор РФ-США по стратстабильности скоро исчезнет
Путин: последний договор РФ-США по стратстабильности скоро исчезнет - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин: последний договор РФ-США по стратстабильности скоро исчезнет
Истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на | 22.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, заявил президент России Владимир Путин. "Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерный потенциал", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.
15:31 22.09.2025
 
Путин: последний договор РФ-США по стратстабильности скоро исчезнет

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, заявил президент России Владимир Путин.
"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерный потенциал", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.
