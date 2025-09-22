https://1prime.ru/20250922/putin-862621301.html
Путин: последний договор РФ-США по стратстабильности скоро исчезнет
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, заявил президент России Владимир Путин. "Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерный потенциал", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.
