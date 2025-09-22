https://1prime.ru/20250922/putin-862621411.html

Путин: инициатива России по ДСНВ может способствовать диалогу с США

Путин: инициатива России по ДСНВ может способствовать диалогу с США - 22.09.2025, ПРАЙМ

Путин: инициатива России по ДСНВ может способствовать диалогу с США

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы стать вкладом в создание... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T15:33+0300

2025-09-22T15:33+0300

2025-09-22T15:33+0300

россия

сша

владимир путин

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы стать вкладом в создание атмосферы для предметного диалога с США в сфере стратегической стабильности. "Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединёнными Штатами Америки. Естественно, при формировании условий для его полноформатного возобновления и с учётом всего комплекса усилий по нормализации двухсторонних отношений", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

https://1prime.ru/20250922/putin-862620873.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, владимир путин, совбез