Путин: инициатива России по ДСНВ может способствовать диалогу с США - 22.09.2025
Путин: инициатива России по ДСНВ может способствовать диалогу с США
Путин: инициатива России по ДСНВ может способствовать диалогу с США - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин: инициатива России по ДСНВ может способствовать диалогу с США
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы стать вкладом в создание... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:33+0300
2025-09-22T15:33+0300
россия
сша
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы стать вкладом в создание атмосферы для предметного диалога с США в сфере стратегической стабильности. "Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединёнными Штатами Америки. Естественно, при формировании условий для его полноформатного возобновления и с учётом всего комплекса усилий по нормализации двухсторонних отношений", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
сша
Новости
1920
1920
true
россия, сша, владимир путин, совбез
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Совбез
15:33 22.09.2025
 
Путин: инициатива России по ДСНВ может способствовать диалогу с США

Путин: инициатива РФ по ДСНВ поспособствует диалогу с США в сфере стратстабильности

Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы стать вкладом в создание атмосферы для предметного диалога с США в сфере стратегической стабильности.
"Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединёнными Штатами Америки. Естественно, при формировании условий для его полноформатного возобновления и с учётом всего комплекса усилий по нормализации двухсторонних отношений", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Путин поручил отслеживать деятельность США применительно к арсеналу СНВ
15:24
 
РОССИЯСШАВладимир ПутинСовбез
 
 
