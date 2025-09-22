https://1prime.ru/20250922/putin-862621411.html
Путин: инициатива России по ДСНВ может способствовать диалогу с США
Путин: инициатива России по ДСНВ может способствовать диалогу с США
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы стать вкладом в создание атмосферы для предметного диалога с США в сфере стратегической стабильности. "Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединёнными Штатами Америки. Естественно, при формировании условий для его полноформатного возобновления и с учётом всего комплекса усилий по нормализации двухсторонних отношений", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
сша
