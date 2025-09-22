Путин назвал условие, при котором предложение по ДСНВ будет эффективным

https://1prime.ru/20250922/putin-862621766.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Предложение России по ДСНВ будет жизнеспособным, если США будут действовать так же, заявил президент РФ Владимир Путин. "Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

