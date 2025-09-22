https://1prime.ru/20250922/putin-862621766.html
Путин назвал условие, при котором предложение по ДСНВ будет эффективным
Путин назвал условие, при котором предложение по ДСНВ будет эффективным - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал условие, при котором предложение по ДСНВ будет эффективным
Предложение России по ДСНВ будет жизнеспособным, если США будут действовать так же, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Предложение России по ДСНВ будет жизнеспособным, если США будут действовать так же, заявил президент РФ Владимир Путин. "Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин назвал условие, при котором предложение по ДСНВ будет эффективным
Путин: предложение РФ по ДСНВ будет эффективным, если США будут действовать так же
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Предложение России по ДСНВ будет жизнеспособным, если США будут действовать так же, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
