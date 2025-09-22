Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал условие, при котором предложение по ДСНВ будет эффективным - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал условие, при котором предложение по ДСНВ будет эффективным
2025-09-22T15:38+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Предложение России по ДСНВ будет жизнеспособным, если США будут действовать так же, заявил президент РФ Владимир Путин. "Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
россия, сша, владимир путин, совбез
15:38 22.09.2025
 
Путин назвал условие, при котором предложение по ДСНВ будет эффективным

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Предложение России по ДСНВ будет жизнеспособным, если США будут действовать так же, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин рассказал, с чем связаны проблемы в стратегической безопасности
