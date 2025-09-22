https://1prime.ru/20250922/putin-862621873.html
Путин прокомментировал последствия размещения системы ПРО США
Путин прокомментировал последствия размещения системы ПРО США - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал последствия размещения системы ПРО США
Практическое осуществление размещения компонентов системы ПРО США в космосе способно обнулить усилия РФ по поддержанию статуса-кво, заявил президент России... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:39+0300
2025-09-22T15:39+0300
2025-09-22T15:39+0300
технологии
владимир путин
рф
сша
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826626_0:22:3075:1752_1920x0_80_0_0_4501866e3e1cd9fa168f7960c6839278.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Практическое осуществление размещения компонентов системы ПРО США в космосе способно обнулить усилия РФ по поддержанию статуса-кво, заявил президент России Владимир Путин. "Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей страны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - ред.)", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://1prime.ru/20250922/putin-862621766.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826626_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_0ee7c9d78ba6985c5d216ae422806745.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, рф, сша, совбез
Технологии, Владимир Путин, РФ, США, Совбез
Путин прокомментировал последствия размещения системы ПРО США
Путин: размещение системы ПРО США в космосе обнулит усилия РФ по поддержанию статуса-кво