Путин прокомментировал последствия размещения системы ПРО США - 22.09.2025
https://1prime.ru/20250922/putin-862621873.html
Путин прокомментировал последствия размещения системы ПРО США
2025-09-22T15:39+0300
2025-09-22T15:39+0300
технологии
владимир путин
рф
сша
совбез
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Практическое осуществление размещения компонентов системы ПРО США в космосе способно обнулить усилия РФ по поддержанию статуса-кво, заявил президент России Владимир Путин. "Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей страны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - ред.)", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
технологии, владимир путин, рф, сша, совбез
Технологии, Владимир Путин, РФ, США, Совбез
15:39 22.09.2025
 
Путин прокомментировал последствия размещения системы ПРО США

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Пленарное заседание
ВЭФ-2025. Пленарное заседание. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Практическое осуществление размещения компонентов системы ПРО США в космосе способно обнулить усилия РФ по поддержанию статуса-кво, заявил президент России Владимир Путин.
"Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей страны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - ред.)", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин назвал условие, при котором предложение по ДСНВ будет эффективным
ТехнологииВладимир ПутинРФСШАСовбез
 
 
