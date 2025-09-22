https://1prime.ru/20250922/putin-862622091.html
Путин: Россия попытается сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ
Путин: Россия попытается сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин: Россия попытается сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ
Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент РФ Владимир... | 22.09.2025, ПРАЙМ
россия
владимир путин
совбез
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник собрал постоянных членов Совбеза, чтобы сделать важные заявления. "Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво", - сказал Путин.
