Путин: Россия попытается сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ

2025-09-22T15:42+0300

россия

владимир путин

совбез

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник собрал постоянных членов Совбеза, чтобы сделать важные заявления. "Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво", - сказал Путин.

