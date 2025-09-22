https://1prime.ru/20250922/putin-862622205.html
Путин рассказал об отклике на идеи России в области стратбезопасности
Путин рассказал об отклике на идеи России в области стратбезопасности - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об отклике на идеи России в области стратбезопасности
Идеи России в области стратегической безопасности не получили внятного отклика, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T15:44+0300
2025-09-22T15:44+0300
2025-09-22T15:44+0300
технологии
россия
владимир путин
совбез
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Идеи России в области стратегической безопасности не получили внятного отклика, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы последовательно и подробно, останавливаясь на этих вопросах, критиковали данную позицию. Не только подчеркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и неоднократно выдвигали конкретные идеи по её совместному выправлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
https://1prime.ru/20250922/putin-862621084.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, совбез, общество
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Совбез, Общество
Путин рассказал об отклике на идеи России в области стратбезопасности
Путин: идеи России в области стратегической безопасности не получили внятного отклика
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Идеи России в области стратегической безопасности не получили внятного отклика, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы последовательно и подробно, останавливаясь на этих вопросах, критиковали данную позицию. Не только подчеркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и неоднократно выдвигали конкретные идеи по её совместному выправлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин ответил, когда соблюдение ограничений по ДНСВ принесет результат