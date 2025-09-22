https://1prime.ru/20250922/putin-862622205.html

Путин рассказал об отклике на идеи России в области стратбезопасности

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Идеи России в области стратегической безопасности не получили внятного отклика, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы последовательно и подробно, останавливаясь на этих вопросах, критиковали данную позицию. Не только подчеркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и неоднократно выдвигали конкретные идеи по её совместному выправлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

