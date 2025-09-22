Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование: 78% россиян хотят потреблять больше рыбы
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Порядка 78% россиян хотели бы потреблять больше рыбопродукции, но одним из сдерживающих факторов является малая осведомленность о ней, говорится в исследовании Агентства по продвижению рыбной продукции (АНО "АПРП"), которое есть у РИА Новости. "Больше половины россиян приобретают рыбу и морепродукты лишь один или несколько раз в месяц... 78% опрошенных россиян хотели бы видеть рыбу и морепродукты на своем столе чаще... Одной из ключевых причин, по которой россияне потребляют меньше рыбы, чем хотели бы и чем рекомендуют врачи, эксперты АНО "АПРП" называют недостаточную информированность о рыбной продукции", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие 20 тысяч россиян. Также добавляется, что на сегодняшний день маркетинг в основном сосредоточен на дорогих лососевых и икре, что мешает воспринимать рыбу как продукт для повседневного питания. "Более доступные виды - минтай, скумбрия, сельдь, сайра - столь же полезны и вкусны, но остаются в тени: их редко обсуждают в публичном пространстве и редко готовят фуд-блогеры", - прокомментировала кандидат наук и доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. Результаты исследования показывают, что 75% россиян удовлетворены разнообразием предлагаемой рыбопродукции. Потребители признают пользу рыбы, в числе которой богатство омега-3 жирными кислотами. При этом 70% участников заинтересованы в получении более подробной информации о пользе и способах приготовления рыбы. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 отметил, что потребление рыбы в России не достигает норм Минздрава, по которым нужно 28 килограмм рыбы на душу населения в год, на текущий момент показатель на уровне 23-23,5 килограмма.
бизнес, россия, рф, владимир путин, рэу им. г.в.плеханова, минздрав
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Минздрав
07:02 22.09.2025
 
Исследование: 78% россиян хотят потреблять больше рыбы

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Порядка 78% россиян хотели бы потреблять больше рыбопродукции, но одним из сдерживающих факторов является малая осведомленность о ней, говорится в исследовании Агентства по продвижению рыбной продукции (АНО "АПРП"), которое есть у РИА Новости.
"Больше половины россиян приобретают рыбу и морепродукты лишь один или несколько раз в месяц... 78% опрошенных россиян хотели бы видеть рыбу и морепродукты на своем столе чаще... Одной из ключевых причин, по которой россияне потребляют меньше рыбы, чем хотели бы и чем рекомендуют врачи, эксперты АНО "АПРП" называют недостаточную информированность о рыбной продукции", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие 20 тысяч россиян.
Также добавляется, что на сегодняшний день маркетинг в основном сосредоточен на дорогих лососевых и икре, что мешает воспринимать рыбу как продукт для повседневного питания. "Более доступные виды - минтай, скумбрия, сельдь, сайра - столь же полезны и вкусны, но остаются в тени: их редко обсуждают в публичном пространстве и редко готовят фуд-блогеры", - прокомментировала кандидат наук и доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.
Результаты исследования показывают, что 75% россиян удовлетворены разнообразием предлагаемой рыбопродукции. Потребители признают пользу рыбы, в числе которой богатство омега-3 жирными кислотами. При этом 70% участников заинтересованы в получении более подробной информации о пользе и способах приготовления рыбы.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 отметил, что потребление рыбы в России не достигает норм Минздрава, по которым нужно 28 килограмм рыбы на душу населения в год, на текущий момент показатель на уровне 23-23,5 килограмма.
 
