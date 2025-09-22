https://1prime.ru/20250922/rossijane-862599976.html

Исследование: 78% россиян хотят потреблять больше рыбы

Исследование: 78% россиян хотят потреблять больше рыбы - 22.09.2025, ПРАЙМ

Исследование: 78% россиян хотят потреблять больше рыбы

Порядка 78% россиян хотели бы потреблять больше рыбопродукции, но одним из сдерживающих факторов является малая осведомленность о ней, говорится в исследовании... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T07:02+0300

2025-09-22T07:02+0300

2025-09-22T07:02+0300

бизнес

экономика

россия

рф

владимир путин

рэу им. г.в.плеханова

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862599976.jpg?1758513746

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Порядка 78% россиян хотели бы потреблять больше рыбопродукции, но одним из сдерживающих факторов является малая осведомленность о ней, говорится в исследовании Агентства по продвижению рыбной продукции (АНО "АПРП"), которое есть у РИА Новости. "Больше половины россиян приобретают рыбу и морепродукты лишь один или несколько раз в месяц... 78% опрошенных россиян хотели бы видеть рыбу и морепродукты на своем столе чаще... Одной из ключевых причин, по которой россияне потребляют меньше рыбы, чем хотели бы и чем рекомендуют врачи, эксперты АНО "АПРП" называют недостаточную информированность о рыбной продукции", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие 20 тысяч россиян. Также добавляется, что на сегодняшний день маркетинг в основном сосредоточен на дорогих лососевых и икре, что мешает воспринимать рыбу как продукт для повседневного питания. "Более доступные виды - минтай, скумбрия, сельдь, сайра - столь же полезны и вкусны, но остаются в тени: их редко обсуждают в публичном пространстве и редко готовят фуд-блогеры", - прокомментировала кандидат наук и доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. Результаты исследования показывают, что 75% россиян удовлетворены разнообразием предлагаемой рыбопродукции. Потребители признают пользу рыбы, в числе которой богатство омега-3 жирными кислотами. При этом 70% участников заинтересованы в получении более подробной информации о пользе и способах приготовления рыбы. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 отметил, что потребление рыбы в России не достигает норм Минздрава, по которым нужно 28 килограмм рыбы на душу населения в год, на текущий момент показатель на уровне 23-23,5 килограмма.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владимир путин, рэу им. г.в.плеханова, минздрав