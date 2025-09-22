Российский рынок акций завершил основные торги снижением

https://1prime.ru/20250922/rynok-862631790.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,25% - до 2 741,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,41%, до 1 078,12 пункта, долларовый РТС - на 0,76%, до 1 027,74 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 0,27%, до 66,5 доллара за баррель. "В моменте индекс отошел от внутридневных минимумов на фоне того, что опасения инвесторов относительно заявлений по итогам совещания Совбеза РФ не оправдались. В дальнейшем, впрочем, рынок вновь перешел к снижению. В целом во вторник индекс Мосбиржи может двигаться вблизи 2705-2755 пунктов", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи начал неделю снижением, практически коснулся 2700 пунктов, после чего постепенно улучшал позиции. Основное давление на сентимент оказали новые санкционные вызовы и геополитическая неопределенность. Девятнадцатый пакет санкций ЕС нацелен на энергетический экспорт РФ. Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза страны заявил, что стратегическая стабильность в мире "продолжает деградировать", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он сообщил, что Москва готова продолжить добровольно соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США поступят аналогично, отметил он. Лидеры роста и снижение котировокВ лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+3,81%), "Акрона" (+2,16%), префы "Транснефти" (+1,95%), обыкновенные акции "Фосагро" (+1,90%), расписки "Ozon" (+1,90%). "Акции "М. Видео" в понедельник падали после новостей, связанных с допэмиссией. На рассмотрение собрания акционеров 13 октября, в частности, было вынесено 1,5 млрд новых акций при максимальном количестве акций 2 млрд штук. Акционеры также должны принять решение по отказу от размещения бумаг по закрытой подписке", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения акции "М.видео" (−24,16%), "Самолёта" (−4,44%), "Ростелекома" (−3,76%), "Русснефти" (−2,95%), ПИКа (−2,90%). Прогнозы"Падение индекса Мосбиржи затормозилось в зоне поддержки 2700-2720 п., без новых негативных сигналов отскок может получить развитие. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 сентября – 2700-2800 пунктов",- рассказал Шепелев. В моменте давление на рынок способны оказать августовские данные по кредитованию, если они усилят у инвесторов ожидания более осторожной траектории снижения "ключа", заключил Григорьев. "Ближайшее сопротивление по индексу Мосбиржи на 2700 пунктов. Если оно устоит под давлением негативных факторов, то стоит ожидать на этой неделе отскока по индексу в зону 2750-2800 пунктов", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал".

