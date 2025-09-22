https://1prime.ru/20250922/svo-862640377.html
"Нет пути к победе". В США сделали заявление из-за событий в зоне СВО
спецоперация на украине
украина
сша
владимир путин
всу
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. С самого начала СВО понятно, что Украине никогда не победить и не вернуться к границам 1991 года, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Все мои комментарии по этому поводу сводятся к тому, что у Украины нет военного пути, который позволил бы ей избежать поражения. Я всегда говорил, что у Украины нет военного пути к победе. На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года", — считает он.Эксперт также добавил, что, с его точки зрения, стратегический анализ показывает, что "все и всегда было на стороне России".В августе Telegram-канал Mash, ссылаясь на утекшие данные Генштаба ВСУ, сообщал, что более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести с начала спецоперации. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что потери Украины на фронте превышают уровень мобилизации в стране.
