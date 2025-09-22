Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет пути к победе". В США сделали заявление из-за событий в зоне СВО
"Нет пути к победе". В США сделали заявление из-за событий в зоне СВО
С самого начала СВО понятно, что Украине никогда не победить и не вернуться к границам 1991 года, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел... | 22.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. С самого начала СВО понятно, что Украине никогда не победить и не вернуться к границам 1991 года, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Все мои комментарии по этому поводу сводятся к тому, что у Украины нет военного пути, который позволил бы ей избежать поражения. Я всегда говорил, что у Украины нет военного пути к победе. На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года", — считает он.Эксперт также добавил, что, с его точки зрения, стратегический анализ показывает, что "все и всегда было на стороне России".В августе Telegram-канал Mash, ссылаясь на утекшие данные Генштаба ВСУ, сообщал, что более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести с начала спецоперации. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что потери Украины на фронте превышают уровень мобилизации в стране.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Путин, ВСУ
22:12 22.09.2025
 
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. С самого начала СВО понятно, что Украине никогда не победить и не вернуться к границам 1991 года, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
"Все мои комментарии по этому поводу сводятся к тому, что у Украины нет военного пути, который позволил бы ей избежать поражения. Я всегда говорил, что у Украины нет военного пути к победе. На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года", — считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
В Киеве раскрыли, что назревает в окружении Зеленского
19:39
Эксперт также добавил, что, с его точки зрения, стратегический анализ показывает, что "все и всегда было на стороне России".
В августе Telegram-канал Mash, ссылаясь на утекшие данные Генштаба ВСУ, сообщал, что более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести с начала спецоперации.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что потери Украины на фронте превышают уровень мобилизации в стране.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
На Украине призвали не выпускать молодежь из страны
Вчера, 21:23
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
