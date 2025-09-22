Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туроператорам рекомендовали не штрафовать туристов за отмену туров в Крым - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/turoperatory-862615100.html
Туроператорам рекомендовали не штрафовать туристов за отмену туров в Крым
Туроператорам рекомендовали не штрафовать туристов за отмену туров в Крым - 22.09.2025, ПРАЙМ
Туроператорам рекомендовали не штрафовать туристов за отмену туров в Крым
Российским туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции к туристам за отмену туров в Крым, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T13:41+0300
2025-09-22T13:41+0300
туризм
крым
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_0:0:3207:1805_1920x0_80_0_0_b1c87d2bc46745ddb087cb22efa161c2.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российским туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции к туристам за отмену туров в Крым, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей минтуризма полуострова. Ранее в АТОР сообщали, что на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление. "Туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции за отмену туров в Крым. Об этом сообщили представители Минтуризма Крыма", - говорится в сообщении АТОР, которое опубликовано в Telegram-канале ассоциации. В тексте также приводятся слова представителей ведомства о том, что массовых отъездов или отмен бронирований нет. "Как показал оперативный мониторинг работы средств размещения и туроператоров – планы туристов в большинстве случаев остаются прежними. Есть единичные случаи отмен бронирования, но они в пределах обычной статистики. Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень", - цитирует АТОР представителей ведомства. В АТОР также напомнили, что туристы в случае возникновения вопросов могут бесплатно звонить на горячую линию минтуризма Крыма: 8-800-511-80-18.
https://1prime.ru/20250922/krym-862606194.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_446b854a5a17260f55056ceff9819531.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, крым, атор
Туризм, КРЫМ, АТОР
13:41 22.09.2025
 
Туроператорам рекомендовали не штрафовать туристов за отмену туров в Крым

АТОР: туроператорам рекомендовали не применять штрафы за отмену туров в Крым

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Ялта, Крым. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российским туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции к туристам за отмену туров в Крым, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей минтуризма полуострова.
Ранее в АТОР сообщали, что на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление.
"Туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции за отмену туров в Крым. Об этом сообщили представители Минтуризма Крыма", - говорится в сообщении АТОР, которое опубликовано в Telegram-канале ассоциации.
В тексте также приводятся слова представителей ведомства о том, что массовых отъездов или отмен бронирований нет.
"Как показал оперативный мониторинг работы средств размещения и туроператоров – планы туристов в большинстве случаев остаются прежними. Есть единичные случаи отмен бронирования, но они в пределах обычной статистики. Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень", - цитирует АТОР представителей ведомства.
В АТОР также напомнили, что туристы в случае возникновения вопросов могут бесплатно звонить на горячую линию минтуризма Крыма: 8-800-511-80-18.
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Глава ФМБА рассказала о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Крыму
10:07
 
ТуризмКРЫМАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала