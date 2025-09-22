https://1prime.ru/20250922/turoperatory-862615100.html
Туроператорам рекомендовали не штрафовать туристов за отмену туров в Крым
2025-09-22T13:41+0300
туризм
крым
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_0:0:3207:1805_1920x0_80_0_0_b1c87d2bc46745ddb087cb22efa161c2.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российским туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции к туристам за отмену туров в Крым, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей минтуризма полуострова. Ранее в АТОР сообщали, что на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление. "Туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции за отмену туров в Крым. Об этом сообщили представители Минтуризма Крыма", - говорится в сообщении АТОР, которое опубликовано в Telegram-канале ассоциации. В тексте также приводятся слова представителей ведомства о том, что массовых отъездов или отмен бронирований нет. "Как показал оперативный мониторинг работы средств размещения и туроператоров – планы туристов в большинстве случаев остаются прежними. Есть единичные случаи отмен бронирования, но они в пределах обычной статистики. Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень", - цитирует АТОР представителей ведомства. В АТОР также напомнили, что туристы в случае возникновения вопросов могут бесплатно звонить на горячую линию минтуризма Крыма: 8-800-511-80-18.
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/53/842295343_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_446b854a5a17260f55056ceff9819531.jpg
туризм, крым, атор
