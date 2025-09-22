https://1prime.ru/20250922/uran-862609286.html

Россия остается лидером по обогащению урана, заявили в "Росатоме"

Россия остается лидером по обогащению урана, заявили в "Росатоме" - 22.09.2025

Россия остается лидером по обогащению урана, заявили в "Росатоме"

Россия остается мировым лидером по обогащению урана для АЭС, Запад не удается изменить это положение дел - например, 25% атомных станций в США обеспечены ураном | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T11:16+0300

2025-09-22T11:16+0300

2025-09-22T11:25+0300

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия остается мировым лидером по обогащению урана для АЭС, Запад не удается изменить это положение дел - например, 25% атомных станций в США обеспечены ураном из РФ, заявил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. "Мы по-прежнему на первом месте в мире по обогащению урана. И как бы ни хотели отдельные наши западные партнеры что-то с этим сделать, пока у них не очень получается. У нас доля на рынке обогащения урана практически 40%. Для понимания - в США самый большой парк установленной мощности АЭС, почти 100 ГВт. Вот 25% этого парка "сидит" на российском обогащенном уране", - сказал Комаров на международном бизнес-форуме в МГИМО МИД РФ.Он отметил, что Россия является крупнейшим строителем АЭС за рубежом - из 25 энергоблоков АЭС, возводимых по экспортным контрактам в мире, 22 блока сооружаются по российским технологиям. "Я думаю, что у нас вряд ли где-то есть еще сектора экономики, где у нас такая мировая доля - между 85% и 90%", - добавил он. "Россия в атомной мировой энергетике сегодня страна номер один", - подчеркнул Комаров.

